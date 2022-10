Higuain dopo il ritiro: “Ho dato tutto, vado via orgoglioso”

Questa notte il Pipita ha giocato la sua ultima partita, con la maglia dell'Inter Miami. Il Pipita ha parlato nel programma Touchline Talk

redazionejuvenews

Nelle scorse settimane Gonzalo Higuain aveva annunciato il suo imminente addio al calcio. E ora quel momento è arrivato. Nel corso della notte italiana infatti il Pipita ha giocato la sua ultima partita da calciatore. La sfida era quella tra la sua Inter Miami e il New York City, valida per i playoff della Major League Soccer, vinta per 3-0 dalla squadra newyorkese. Higuain conclude così la sua carriera con 758 presenze totalizzate e 366 gol realizzati tra Italia, Inghilterra, Spagna, Argentina e Stati Uniti.

Qualche ora dopo la fine del match, l'attaccante ex Juventusè intervenuto nel programma Touchline Talk, raccontando le sue sensazioni: "A fine gara, ho sentito che la cosa che ho amato di più per metà della mia vita era giunta al termine. Ho dato tutto, vado via molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato e dei miei compagni di squadra, degli allenatori, dei nostri tifosi. Auguro loro il meglio per il prossimo anno".

Poi il Pipita ha parlato della MLS: "Non ho potuto giocare molti anni in questo campionato come ho fatto in Europa, ma in questo poco tempo ho capito che questi club stanno facendo un grande lavoro. Si tratta di un campionato che sta crescendo tanto, con un grande potenziale".