Higuain, parla il fratello: “Giuntoli sarà l’arma in più della Juve”

Il fratello dell'ex attaccante di Juventus e Napoli ha parlato della partita in programma domani sera al Maradona

Cristiano Passa Redattore 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 14:54)

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Napoli nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di SerieA. Tanti i doppi ex della gara, uno su tutti Gonzalo Higuain: proprio il fratello del Pipita, Nicolas, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha presentato la gara di domani.

Domenica sera guarderà Napoli-Juventus?

“Certo, perché per noi sono due squadre che ci hanno dato tanto. Ho ricordi stupendi di quegli anni, tutto il mondo sa come sono andate le cose ed ora mi viene quasi da ridere ripensando a quello che abbiamo passato”.

Più di un anno fa il 5-1 del Napoli alla Juventus, sembra passata una vita. C’è stata la vittoria dello Scudetto, poi cos’è successo?

“L’anno scorso è stata una stagione anomala con il Mondiale di mezzo, le squadre hanno dovuto fare due preparazioni fisiche, questo ha fatto la differenza. Poi aggiungiamoci che Inter, Milan e Juventus non hanno avuto continuità. Dopo lo Scudetto, poi, l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede esser più importante della stessa società: non è possibile che una squadra col tricolore sul petto possa cambiare allenatore tre volte in una stagione”.

Come giudica la stagione della Juventus?

“Questa squadra sta vivendo una ricostruzione, non è facile rimpiazzare giocatori come Gonzalo, Chiellini, Bonucci, Buffon, Marchisio. Massimiliano Allegri e Giuntoli sono gli uomini giusti per creare un nuovo ciclo vincente, forse ci dimentichiamo troppo spesso che questa squadra ha vinto per 9 anni di fila”.

Quindi lei spera di vedere Allegri sulla panchina della Juventus il prossimo anno?

“Certo. Sono convinto che il prossimo anno possa costruire una squadra ancora più forte per lottare per vincere lo Scudetto. Vlahovic sta facendo una crescita importante, secondo me la mentalità giusta per trascinare questa squadra”.

E Chiesa?

“Riprendersi da un infortunio del genere non è mai semplice, soprattutto a livello mentale. Federico è un giocatore fantastico, prima dell’infortunio ha dimostrato di avere tantissima qualità. Però il problema al ginocchio è davvero fastidioso, per tornare al massimo devi stare bene sia fisicamente che psicologicamente con le giuste motivazioni. Non si può discutere un giocatore come lui”.

Sarà Giuntoli il segreto della Juventus che verrà?

“Cristiano ha dimostrato il suo talento al Napoli. Il colpo più pazzesco è stato con Kim, preso da semi sconosciuto e rivenduto un anno dopo al Bayern Monaco. Nella Juventus c’è una società molto più organizzata, è più semplice emergere con la fiducia che ti viene data. Lo stimo tanto, sono sicuro che saprà riportare la Juve a vincere lo Scudetto”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.