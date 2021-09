Higuain: “Non mi aspettavo di fare carriera al Real. A fine contratto un anno sabbatico”

Le parole dell'ex calciatore della Juventus

"Non mi sarei mai aspettato di fare carriera al Real, ero convinto che sarei rimasto a giocare ancora per un paio di anni al River Plate prima di andare in Europa. E poi a Madrid ero convinto che sarei finito in prestito o al Castilla ma ricordo che mio padre mi disse di non aver paura. Ho giocato con Benzema, fra di noi c’è stata sempre competizione leale. Quando è arrivato Cristiano Ronaldo ha segnato 25 gol, io uno in più. Incredibile. Per quanto riguarda il futuro non ho ancora deciso cosa fare dopo la fine del contratto. Non escludo di prendermi un anno sabbatico".