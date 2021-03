Higuain irriconoscibile: il nuovo look fa impazzire i tifosi

Il Pipia è all'Inter Miami con Matuidi e sta preparando l'inizio della stagione

La Juventus ha vinto ieri sera contro lo Spezia nell'anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio contro il Verona di sabato sera al Bentegodi, i bianconeri sono tornati alla vittoria e si sono portati, a parità di partite, a sette punti dall'Inter capolista e a tre dal Milan al secondo posto. Con la finale di Coppa Italia da giocare a maggio ed una qualificazione ai quarti della Champions League ancora in ballo, i bianconeri possono ancora sperare nello Scudetto, anche se da qui in avanti i passi falsi dovranno essere nulli per cercare di accorciare sulle milanesi.

L'ex attaccante della Juventus oggi in America all'Inter Miami, Gonzalo Higuain, sta preparando la nuova stagione calcistica americana, e si è presentato al campo di allenamento con un look ed un fisico che ha fatto impazzire i tifosi: dalle foto dell'allenamento della squadra allenata da Phil Neville, fratello minore dell'ex giocatore del Manchester United, si vede infatti il 33enne attaccante argentino sfoggiare un fisico non in forma, con una folta barba e pochissimi capelli in testa. Alla vista del Pipita gli utenti su internet e sui social network si sono scatenati, prendendo di mira l'ex attaccante della Juventus per la sua forma fisica. Il numero 9 dovrà ora dimostrare tutto il suo valore, soprattutto per zittire chi adesso lo sta criticando ferocemente.