Higuain: il fratello del Pipita si ritira dal calcio

redazionejuvenews

Federico Higuain, fretello di Gonzalo, ex attaccante della Juventus, ha deciso a fine campionato di appendere gli scarpini al chiodo, all'età di 37 anni: a darne l'annuncio è stato lo stesso centrocampista classe 1984 in forza all'Inter Miami. Il giocatore vanta oltre vent'anni di carriera, più di 400 presenze tra i professionisti e più di 170 tra gol ed assist. L'ultima partita di Higuain sarà con la fascia di capitano al braccio nell'ultimo match della regular season contro il New York City FC, in programma il 30 ottobre.

Non c'è un solo Higuain però che pensa al ritiro, in quanto l'ex calciatore della Juventus Gonzalo Higuain, oggi anche lui all'Inter Miami in America, potrebbe lasciare il calcio alla fine della regular season americana. A riportare l'indiscrezione è stato in Inghilterra il TheSun, che si dice sicuro della decisione del Pipita. Secondo quanto riporta il tabloid, il centravanti classe 1987 starebbe pensando al ritiro dal calcio anticipato rispetto alla naturale conclusione del suo contratto, in che arriverebbe al prossimo anno.

Il giornale continua spiegando che la decisione del Pipita è dovuta anche ai problemi fisici che lo stanno attanagliando, oltre ad avere una condizione fisica che nongli consente più di giocare ad alti livelli, facendo fatica anche in quelli della MLS. Higuain sembra ormai aver preso la decisone e il club di David Beckham dovrebbe essere l'ultimo del quale il giocatore vestirà la maglia, lasciando di fatto il calcio insieme al fratello.

Higuain non ha lasciato una grande impronta negli States. In 35 presenze totali l'ex numero 9 della Juventus ha realizzato solo 11 gol, ed è stato spesso oggetto di critiche, soprattutto per la sua forma fisica, non ritenuta da molti consona a quella di un atleta. La decisione sarebbe condivisa anche dal tecnico della squadra Phil Neville, che sempre stando a quanto riporta il The Sun sarebbe più che felice di togliere dalla squadra Higuain per consentire alla sua proprietà nuovi investimenti.