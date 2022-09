Higuain: “Vissuti 15 anni in modo innaturale, non tollero più gli insulti”

L'ex calciatore della Juventus Gonzalo Higuain, attualmente in MLS all'Inter Miami, con i quali conta già 13 gol a referto, ha parlato intervistato dai microfoni di TyC Sports, ai quali ha parlato del suo passato in Europa: "Ho detto che ho vissuto 15 anni in modo innaturale. La gente pensa che abbiamo una vita facile, e invece no, non lo è per niente. Non siamo come gli altri e quando si è per strada se ti insultano tu non puoi reagire, perché se lo fai l'impatto è doppio. Se perdi una partita, se sbagli un gol o perdi una partita importante, non puoi uscire per strada".