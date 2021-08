Higuain, dopo le critiche la doppietta: “Avevo l’immagine di mia madre in testa”

Le parole del calciatore dell'Inter Miami

Il pipita ha parlato in conferenza stampa dopo la partita, dedicando i gol alla mamma Nancy, morta a 64 anni lo scorso aprile: "Sono molto contento per la doppietta. Fare gol è la cosa che mi piace di più e che aiuta la mia squadra a vincere le partite. E dopo i gol avevo sensazioni strane. Avevo l'immagine di mia mamma in testa. Io lo so che ci guarda da lassù. Dedico questi gol a mio padre, mia moglie e mia figlia che erano allo stadio. Sono molto contento. Li dedico a loro perché mi appoggiano sempre. E soprattutto a mamma, che ci guarda dal paradiso".

Un'iniezione di fiducia, che arriva dopo le pesanti critiche delle scorse settimane: i tifosi dell'Inter Miami avevano infatti iniziato ad indispettirsi per i risultati ottenuti dalla squadra, ma soprattutto per l'atteggiamento del Pipita che, nella scorsa partita disputata contro i Philadelphia Union, era stato più volte colto a camminare per il campo senza seguire il gioco, lasciando sguarnita la sua posizione in avanti. Il video, diventato virale in poco tempo, aveva messo Higuain al centro delle critiche dei tifosi per il suo atteggiamento: le critiche sembrano però essere servite al Pipita, che dopo 9 partite senza vittorie, ha portato la sua squadra a vincere ed a risollevarsi, per la gioia dei tifosi che sperano ora di poter iniziare a vedere il vero Higuain, quello che in Italia ha fatto il record di gol in un campionato ed ha deciso spesso match di grande importanza.