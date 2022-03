Hernanes: “La Juventus è ancora in corsa per lo Scudetto”

Hernanes ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus, l'Inter, la Lazio e sulla corsa Scudetto, sfida ancora apertissima.

redazionejuvenews

Hernanes, ex centrocampista della Juventusdal 2015 al 2017, biennio condito da 35 presenze e 2 reti, ha rilasciato delle dichiarazioni a ItaSportPress.it, trattando diversi temi sul calcio italiano. Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto, sfida ancora apertissima visto che ci sono quattro squadre in sette punti, con il Milan in testa, seguito a ruota poi da Napoli, Inter e Juventus, snodo fondamentale sarà la prossima giornata, con Juventus-Inter e Atalanta-Napoli in programma, gara che decideranno un pezzo del tricolore: "La corsa per il campionato sarà tra tre squadre, se non quattro. Volendo scendere nello specifico, a mio parere sarà lotta tra Milan, Napoli, Inter e Juventus. I bianconeri sono ancora in corsa, conosco la loro mentalità e i loro allenatore. L'Inter forse si è sentita troppo sicura di sé, non so dare altre spiegazioni."

Sul caso Dybala, visto che l'argentino non rinnoverà il contratto con i bianconeri, motivo per cui la Joya potrebbe essere appetibile per diversi club, tra cui anche l'Inter: "Dybala potrebbe giocare in qualsiasi top club mondiale, ma nell'Inter ho una perplessità. Dybala è una seconda punta. C’è da capire come lo potrebbe vedere Inzaghi. E’ bene che i due si capiscano sin da subito, nel caso."

Sulla Lazio, squadra in cui il brasiliano ha militato dal 2010 al 2014, club che nella stagione ha alternato alti e bassi, convincendo in alcune gare e deludendo in altre, come nel derby perso contro la Roma per 3-0 nell'ultima giornata di campionato: "Mi aspettavo di più dalla Lazio, nettamente di più. C’erano tutte le carte in regola per fare meglio della Roma. La rosa è forte, ha giocatori molto bravi. Ma poi anche a livello di gioco…Come mai non si sta ancora vedendo a pieno il risultato del gioco di Sarri? Fraseggi, possesso palla… Il tutto è sinonimo di un calcio vincente, che – purtroppo – questa stagione non abbiamo ancora potuto vedere a pieno”.