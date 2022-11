Hernanes: “La Juventus ha avuto dei cambiamenti, ora serve continuità”

Hernanes, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a LazioPress.it, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Dopo la quinta giornata ho iniziato a pensare che il Napoli era la mia squadra favorita per vincere lo Scudetto. All’inizio dicevo l’Inter, poi i nerazzurri hanno avuto un momento di difficoltà. Ora si sta riprendendo, ha fatto due grandi partite contro il Barcellona in Champions, portando a casa una vittoria ed un pareggio. Dopo la pausa, se rientrano così, potrebbe dare qualche preoccupazione al Napoli. Gli Azzurri però stanno giocando un calcio pazzesco, incredibile. Sono i favoritissimi. La Juventus ha avuto dei cambiamenti, ma gli serve la continuità per dare un segnale su dove si vuole arrivare. Per adesso è una squadra che può lottare per un posto in Champions League".