Hernanes: “Difesa del Brasile? Con Danilo e Bremer sono tranquillo”

Hernanes, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando dei bianconeri e del Brasile. Ecco le sue parole sul Mondiale in Qatar e sul ritiro dei verdeoro alla Continassa: "Sono stato invitato in Qatar per fare il commento televisivo dei Mondiali e vedere qui il Brasile allenarsi è molto bello, vedere tutta la qualità che hanno e metterla in mostra in questi campi stupendi fa venire un po' di nostalgia.