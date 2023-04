Hernanes: “Allegri ha avuto una grande capacità di gestire il gruppo”

L'ex calciatore della Juventus e della Lazio ha presentato la partita in programma domani sera tra le sue ex squadre

La Juventus scenderò in campo domani sera contro la Lazio nella partita valevole per la 29ª giornata del campionato di serie A. Allo Stadio Olimpico, Sold Out per l'occasione, sono attesi 10.000 tifosi bianconeri, che sosterranno la squadra per cercare una vittoria che consentirebbe di diminuire ancora di più il distacco dalle prime posizioni.