Herbers: “Higuain patetico, una presenza negativa”

Il centrocampista tedesco, in forza ai Chicago Fire, ha parlato senza peli sulla lingua nel suo podcast dell'ex bianconero Gonzalo Higuain.

redazionejuvenews

Gonzalo Higuain è una delle grandi stelle della MLS. L'argentino sembra trovarsi bene negli Stati Uniti, come aveva dichiarato qualche giorno fa a Olé: "Sono arrivato in un mondo totalmente diverso, dal punto di vista culturale e da quello calcistico. L'anno scorso non è andato bene, ma quest'anno cercheremo di migliorare. I tifosi si meritano di essere felici perché vengono sempre allo stadio a sostenerci. Cercavo tranquillità emotiva e interiore e qui l'ho trovata. Sono uscito dal vortice che c'è in Europa. Non pensavo che avrei ottenuto così tanto: qui non ci sono malizia, sospetto o invidia. Qui, se giochiamo in casa, arriviamo 2 ore prima e mia figlia può scendere in campo con mia moglie. Ci sono meno regole e tutto è più naturale. Sembra di giocare nel fine settimana mentre negli altri giorni ti rilassi. È un campionato molto bello, che permette di essere felice anche fuori dal campo".

Ma non tutti vedono questo idillio nell'avventura americana dell'ex centravanti della Juventus. Lo scorso 26 febbraio c'è stato il match fra la sua squadra, l'Inter Miami, e i Chicago Fire, finito 0-0. Nella squadra avversaria c'era anche il centrocampista Fabian Herbers, che qualche giorno dopo ha parlato proprio del Pipita nel suo podcast "Zee Soccer". Quando l'altro conduttore gli ha chiesto se avesse scambiato la maglia con il campione argentino, il tedesco ha risposto così: "Andasse a quel paese. Da lui non voglio niente. È patetico. Ovviamente in campo ha presenza, ma, ogni volta che un suo compagno non gli passa la palla come vorrebbe lui, ha un atteggiamento e un linguaggio del corpo terribili".

Herbers poi ha proseguito: "Non vorrei mai essere un suo compagno. È negativo e distruttivo con i suoi compagni, li rimprovera e li offende. Sarebbe tenuto ad aiutarli, dovrebbe risollevarli come un leader. Se continua così, sarà una lunga stagione per lui e per il Miami, ne sono convinto. Per i ragazzi giovani che giocano poco non è un bene. Un buon capitano non guida un gruppo in questo modo". Insomma, se il Pipita pensava di aver lasciato le critiche e i veleni in Europa, ora dovrà ricredersi almeno un po'.