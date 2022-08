Henry: “Ho amato molto la Juve, per colpa di una persona sono andato via”

Thierry Henry, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della presentazione come azionista del Como. Ecco le sue parole sulla scelta del club cadetto, che quest'anno si candida ad essere una delle favorite per la Serie B: "Come mai Como? È molto semplice: si è aperto un nuovo capitolo nella mia vita, sono stato calciatore, allenatore, collaboro con il Belgio, lavoro in TV, ma quando mi è stata proposta questa cosa non ho esitato. Conosco quanta passione c'è in Italia. Ho parlato con il procuratore, con Cesc e Zambrotta, mio compagno al Barcellona. Però prima di tutti ho parlato con Fabregas. Cesc? Non so se sarà titolare ma vi posso assicurare che un giocatore del suo calibro darà una mano incredibile. Ritrovare Cesc per me è molto importante e bello. Già a 16 anni, lui dominava gli allenamenti, contro gente come Gilberto Silva e Vieira. Aveva e ha una conoscenza degli spazi intorno a lui incredibile, riesce a vedere cose prima degli altri".