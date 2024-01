Henderson? La Juve frena: Allegri preferisce Koopmeiners

La Juve punterà su Hederson nel corso di questo mercato di gennaio? Allegri ha dei dubbi: il punto della situazione

La Juve è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Jordan Henderson. L'ex capitano del Liverpool, ora in Arabia Saudita, potrebbe trasferirsi a Torino in prestito ma ora la Juve frena sull'operazione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Massimiliano Allegrinon sarebbe convinto al 100% dal centrocampista inglese. Henderson è un giocatore di esperienza ma non riuscirebbe a far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero.

Per questo Max è disposto a rinunciare al colpo pur di risparmiare e poter così provare l'affondo decisivo per Koopmeinersin estate. Il tuttofare dell'Atalanta sarebbe il giocatore perfetto per la Juve.

