Henderson si allontana: l’Al Ettifaq non apre al prestito dell’inglese

Brutte notizie sul fronte mercato per la Juventus di Allegri. I bianconeri erano alla ricerca di un innesto a centrocampo viste le squalifiche di Pogba e Fagioli e le tante squadre interessate a Nicolussi Caviglia. Un nome è quello di Manu Konè dal Borussia Mönchengladbach. Ma negli ultimi giorni erano stati fatti dei sondaggi anche per l'ex capitano del Liverpool, Jordan Henderson.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail però, l'Al Ettifaq, che aveva acquistato il centrocampista inglese in estate e che attualmente gli paga circa 12 milioni netti di ingaggio annuale, non sarebbe disposto a liberarsene dopo soli sei mesi. Henderson, che (come confermato dallo stesso allenatore dei lancieri) interessava anche all'Ajax, al momento pare dunque "costretto" alla permanenza in Arabia.