Verona, esonerato Di Francesco. Al suo posto è pronto un ex Juventus

L'Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco e si appresta ad annunciare Igor Tudor, ex difensore e allenatore della Juventus.

redazionejuvenews

Dopo un inizio di stagione particolarmente deludente fatto di tre sconfitte in tre partite (contro Sassuolo, Inter e Bologna), l'Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco. Mossa decisa quella effettuata dal presidente gialloblu Maurizio Setti, che ha scelto di non perdere altro tempo e concludere immediatamente il rapporto con l'ex allenatore della Roma. Periodo particolarmente complesso per il tecnico italiano, che nelle ultime 19 partite in Serie A non è mai riuscito a vincere. Dopo l'esonero da parte del Cagliari e l'addio consensuale dalla Sampdoria, questa per lui è la terza esperienza negativa consecutiva su una panchina di Serie A.

Il club gialloblu ha già trovato il sostituto ideale per la panchina: Igor Tudor. L'allenatore croato ha ha un passato a tinte bianconere, avendo militato tra le fila della Juventus sia come giocatore che come allenatore. Difensore centrale bianconero tra il 1998 e il 2007, più recentemente Tudor è stato per un breve periodo di tempo il vice allenatore di Andrea Pirlo alla Juventus. L'ex calciatore è tutt'ora sotto contrato con il club di Torino, ma il passaggio all'Hellas Verona sembra ormai solo una questione di tempo. Al tempo l'addio alla Juventus non era stato proprio dei migliori, con l'ex difensore che aveva commentato il licenziamento dicendo: “La decisione della società è ingiusta. Andrea mi scelse, ma poi mi mise sullo stesso piano di Baronio”.

Ora per l'allenatore croato ha inizio una nuova fase della sua carriera, pronto a dare il massimo per la squadra di Verona. In carriera il tecnico ha dimostrato di apprezzare molto il 3-4-1-2, modulo molto simile a quello utilizzato da Di Francesco e da Juric lo scorso anno. Scelta intelligente, quindi, quella del presidente gialloblù, sintomo della voglia di continuare quanto buono di visto negli ultimi anni. Ora si attendono soltanto il comunicato e l'ufficialità, attese già nella giornata di oggi.