Hellas Verona-Juventus, i TOP e FLOP: Locatelli stecca, Danilo certezza

La Juventus ha battuto l'Hellas Verona per 1-0. Tra i i bianconeri emergono Danilo e Moise Kean, i migliori della Vecchia Signora.

Tra i TOP entra di diritto Danilo, granitico in difesa, e leader imprescindibile in questa squadra. Bene anche Kean, autore della rete che ha deciso la partita, anche se il gol è arrivato dopo una prestazione non eccellente.