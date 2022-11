Hellas Verona-Juventus, gli ex della sfida: da Camoranesi a Caceres

Hellas Verona-Juventus sarà una gara con tanti ex. Tra i calciatori che hanno vestito le casacche di entrambe le squadre c'è anche Camoranesi.

La Juventus, nella quattordicesima giornata di Serie A, affronterà l'Hellas Verona. Tra i bianconeri e gli scaligeri ci sono diversi calciatori che hanno giocato in entrambe le squadre, come Camoranesi o Galderisi. Ecco la nota del club bianconero sugli ex: "Verona-Juventus è una sfida che ha presentato spesso giocatori che hanno militato in entrambi i club. Il più celebre è un campione del mondo, Mauro German Camoranesi, che a Torino ha vissuto la sua consacrazione dopo essere passato dal club gialloblu. MAURO GERMAN CAMORANESI É proprio in un Verona-Juventus che Camoranesi si segnala e inizia a diventare un obiettivo del club bianconero, che andrà ad acquistarlo al termine della stagione. Siamo nel 2001-02 e Mauro segna un gol sfuggendo al controllo di Zambrotta e Pessotto: la sfida termina 2-2.

Verona-Juventus del 2020-21: a contrasto con Alex Sandro c'è un suo ex compagno di squadra, Stefano Sturaro. Il centrocampista attualmente in forza al Genoa ha giocato 6 mesi in Veneto, affrontando i bianconeri con i quali ha trascorso 3 anni e mezzo della sua carriera. MARTIN CACERES Un duello tra Martin Caceres e Sami Khedira. É l'ultima gara del 2017, si gioca il 30 dicembre e l'ex juventino firma una rete molto bella con una conclusione da fuori. Una prodezza inutile perché la Signora vince comunque 3-1 ma che testimonia il carattere di combattente irriducibile dell'uruguaiano, che a Torino ha vinto 6 scudetti.

Un altro esempio di difensore che ha condiviso le esperienze con Juventus e Verona è Luciano Favero. Dal 1984 al 1989 in bianconero vince tutto ciò che è possibile, dallo scudetto alla Coppa Intercontinentale. Veneto di nascita, passa da Torino a Verona direttamente dove vi trascorre due stagioni. GIUSEPPE GALDERISI Con la Juventus è diventato adulto, con il Verona è diventato grande. Si potrebbe descrivere così la carriera di Giuseppe Galderisi, ragazzo del vivaio bianconero che si mette in luce in prima squadra quando è ancora minorenne. Nel 1983 passa al Verona (qui lo vediamo attaccare la porta bianconera) e cresce definitivamente, conquistando il titolo di campione d'Italia con i gialloblu e guadagnandosi la partecipazione con la Nazionale al Mondiale in Messico nel 1986".