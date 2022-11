Hellas Verona-Juventus, i convocati: out Chiesa e Vlahovic, torna Paredes

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic non recuperano per Hellas Veorna-Juventus. I due calciatori non rientrano nella lista dei convocati.

Rimangono invece ai box McKennie, Vlahovic e Chiesa, già in dubbio negli scorsi giorni, come confermato da Allegri in conferenza: "Dusan? Ieri ha corso e oggi lo valuteremo, se sarà a disposizione bene, sennò si curerà e vedremo domenica se ci sarà. Chiesa ha rientrato e fatto bene, fino a che il ginocchio non torva la stabilità però bisogna andare cauti, perché ci sono momenti diversi nel percorso rieducativo in campo". Confermata anche la presenze di Angel Di Maria, che dopo diverso tempo, potrebbe anche tornare dal primo minuto, anche se è ancora serrato il ballottaggio con Fabio Miretti, come seconda punta dietro a Milik.