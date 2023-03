Hassler: “Roma-Juve è sempre entusiasmante, per me è 50 e 50”

Thomas Hassler, ex calciatore, ha detto la sua sulla partita tra Roma e Juventus, parlando anche di Dybala.

redazionejuvenews

Thomas Hassler, ex calciatore di Roma e Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando della sfida tra i giallorossi ed i bianconeri. Ecco le sue parole: "Roma-Juve è sempre entusiasmante, qualunque sia la classifica attuale. Per me è 50/50, non vedo una chiara favorita. Sarà una partita molto intensa per entrambe le squadre. Dybala? Ci saranno stati sicuramente dei motivi per cui il rapporto non è proseguito, ma se fossi nella Juve non dovresti lasciar andare un giocatore come Dybala.

Ho giocato per un anno con la Juve, all'epoca la Serie A era il campionato più difficile di tutti e non è stato facile per me adattarmi. Avevo bisogno del mio tempo. Poi è arrivato il trasferimento alla Roma, sono state tre stagioni molto positive. Andò meglio rispetto alla mia esperienza in bianconero, ma francamente non rimpiango nulla. Ho bellissimi ricordi sia a Torino che a Roma.

Non sarà facile per la Juve, il Friburgo è una squadra solida e rispettata da ormai molti anni. Il tecnico Christian Streich è con il club da così tanto tempo, i giocatori conoscono la sua idea di gioco e la implementano con successo. Non è una squadra di superstar, ma gioca bene in Bundesliga e ogni anno migliora sempre di più nei tornei europei. Guai a sottovalutare questo avversario, darà del filo da torcere".