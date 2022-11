Hasa: “Mi trovo bene con Montero, puntiamo al campionato”

Sul rapporto con l'allenatore della Vecchia Signora Paolo Montero: "Personalmente mi trovo molto bene con il mister, ci sta facendo crescere tanto come singoli e come gruppo. Quando le cose vanno bene non ha nulla da dirmi. Quando sono in un periodo un po’ difficile, invece, Montero mi rassicura e mi dà consigli preziosi. Con la Primavera quest’anno stiamo andando abbastanza forte. Puntiamo ad arrivare alle fasi finali del campionato e della Youth League".