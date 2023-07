Hasa rivela: “Voglio esordire in Serie A con la maglia della Juve”

Luis Hasa, centrocampista della JuventusPrimavera, ha detto la sua in un'intervista a La Nuova Provincia. Ecco le sue parole: "Sono in bianconero sin da bambino e ogni vittoria di torneo, ogni riconoscimento ricevuto rappresentano una bella soddisfazione. Il momento più bello in assoluto è la doppietta messa a segno contro il Benfica in Youth League, un momento che resterà impresso per sempre.