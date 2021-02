“Harry McKennie”: la Serie A celebra l’americano sui social

TORINO – Ormai sta diventando uno degli uomini più importanti della squadra allenata da Andrea Pirlo. Grazie alle sue prestazioni e anche ad alcuni gol, Weston McKennie in questa stagione sta risultando sempre più decisivo per la Juventus. Il giovane centrocampista americano, arrivato in estate dallo Schalke 04, ci ha messo poco a conquistare un posto di rilievo nelle gerarchie del tecnico, oltre che dei tifosi bianconeri. Veloce e forte fisicamente, con i suoi ottimi tempi d’inserimento e la sua grinta si è fatto trovare pronto in area di rigore in diverse occasioni. La migliore di tutte, ovviamente, è stata quella in cui ha spaccato la porta del Barcellona in acrobazia, nella favolosa vittoria della Juve al Camp Nou.

L’ultima perla del giovane talento a stelle e strisce, però, è stata quella messa a segno domenica 24 gennaio, nella sfida dell’Allianz Stadium contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Un gol dei suoi, realizzato con un colpo di testa arrivato dopo un movimento perfetto in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ai tifosi della Juve sarebbe anche bastato così, ma il centrocampista ha voluto mettere la ciliegina su questa azione, esultando in una maniera del tutto originale. La Serie A, attraverso il proprio account ufficiale, ha voluto celebrare ancora una volta questo festeggiamento sui social.