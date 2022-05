Hall of fame 2022 del calcio italiano, ecco i premiati

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è svolta la cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano. Tanti grandi nomi premiati.

Grande giornata per il calcio italiano a Firenze per la cerimonia della Hall of Fame. Ecco tutti i dettagli dal sito ufficiale della Figc: "Servirà tutta l’imponenza del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, splendida location messa a disposizione dal Comune di Firenze, per ospitare tutti i campioni premiati in occasione della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio.