Hakimi: “Scudetto? Non abbiamo stress. Vogliamo consolidare il nostro vantaggio…”

L'esterno dell'Inter ha parlato

TORINO - Achraf Hakimi , esterno dell' Inter , ha parlato ai microfoni di The Athletic circa la lotta scudetto in Serie A con Milan e Juventus . Queste le sue parole: "Finora la stagione è andata bene, ma vogliamo che finisce nel miglior modo possibile. La partita che ricordo di più è la prima contro la Fiorentina. Una grande rimonta. Era il mio debutto: sono entrato in campo come sostituto e sono riuscito a fornire un assist importante. E' un bel ricordo. Scudetto? Non abbiamo stress. Sappiamo bene di avere un grande vantaggio, ma bisogna pensare partita dopo partita perché c'è ancora molto da giocare. Vogliamo consolidare il nostro vantaggio: abbiamo una grande opportunità di vincere qualcosa che i tifosi dell'Inter si aspettano da tanti anni. Speriamo di farcela".

A proposito di Juventus e lotta scudetto, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Andrea Pirlo per presentare il match di oggi: "Abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l’Atalanta ha caratteristiche particolari e che gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre. Noi abbiamo provato delle contromosse per evitare la loro pressione feroce: sono contento del lavoro che abbiamo fatto in settimana, sarà una partita intensa e sono fiducioso. L’Atalanta ha grandi giocatori, ci son pochi giocatori con la forza fisica di Zapata o con l’estro di Ilicic. Ronaldo domani non sarà della partita. In questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema al flessore nato dopo la gara di domenica scorsa, non si sente in grado di poter spingere e avrebbe rischiato troppo. Abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e proveremo a recuperarlo per la partita di mercoledì. Dybala giocherà dall’inizio. Bonucci è rientrato dal Covid e sta lavorando per tornare nella massima condizione. Arthur e McKennie stanno bene, si sono allenati regolarmente e saranno disponibili per la gara di domani".