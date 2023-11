Haimovici: “Juventus in corsa scudetto solo se batte l’Inter”

Il giornalista ha aggiunto: "Visto che i giornali parlano della squadra di Inzaghi come corazzata in grado di ammazzare il campionato, se i bianconeri dovessero batterla, ovviamente avrebbero una grandissima consapevolezza rispetto alla possibilità di lottare per il titolo fino alla fine. Comunque sia, il Derby d'Italia non deciderà nulla perché il campionato è ancora lungo. E' una stagione piena di infortuni, ci sono le coppe. Non credo che l'Inter farà come il Napoli di Spalletti che peraltro fu favorito anche dalla sosta per il Mondiale”.