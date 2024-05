Haimovici: “Juve, manca uno staff dirigenziale all’altezza”

Michele Haimovici, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: "Al di là delle scelte, tutte legittime, manca uno staff dirigenziale all'altezza. Non esiste che l'allenatore della squadra più blasonata d'Italia sappia del suo futuro da dirigenti di altri club come Galliani. Si va da Allegri e si parla chiaro, non si racconta ad altri cosa si farà. E nello specifico a Galliani. E aggiungo: impossibile che ai giocatori ad oggi non si possa dire chi sarà l'allenatore del prossimo anno. Anche perché la campagna acquisti dovrebbe essere già iniziata e dovresti muoverti sulle direttive del nuoto tecnico".