Haimovici: “Chiellini alla Juve? Potrebbe essere una buona scelta”

Michele Haimovici , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: "La Juve sa già se resta Allegri? Spero di sì, perchè se costruisci la Juve del futuro devi sapere chi c'è. Che sia Allegri o Motta, si programma il futuro in base a questo.

Chiellini come dirigente? Serve un dirigente forte e Chiellini è l'uomo ideale per tanti motivi. Ma non dobbiamo fare l'errore dell'Inter, che ha portato dentro diversi ex per poi non avere mai dirigenti all'altezza.