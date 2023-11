Haimovici: “Allegri top per la Juve. Se parte, meglio Thiago Motta”

Intervistato a Radio Bianconera, Michele Haimovici ha parlato del futuro della panchina della Juventus . Per il giornalista non ci sarebbero dubbi: " Si parla tanto del futuro di Allegri . Io confermerei Max perché quest'anno che può fare solo l'allenatore (a differenza della passata stagione), sta facendo bene, non a caso è al secondo posto in classifica. Malgrado la rosa sia inferiore a quella di altre squadre, i risultati stanno arrivando. Sono convinto si possa vincere lo scudetto”.

Inoltre, sulla gara con l'Inter ha aggiunto: ”I numeri sulla rivalutazione della rosa mi danno ragione sui meriti di questo allenatore. La sfida contro l'Inter ha confermato una Juve con grande personalità, piglio e fame, malgrado ci fossero diversi assenti. Per esempio Danilo, Locatelli, Weah, senza dimenticare Fagioli e Pogba. I bianconeri hanno schierato Nicolussi Caviglia a centrocampo, un giocatore credo sesto/settimo nelle gerarchie di Allegri. Eppure per buona parte della gara l'Inter, data da tutti come super favorita per lo scudetto, ha avuto il pallino del gioco in mano, ma è stato un possesso sterile. Szczesny non ha dovuto effettuare nessun intervento difficile".