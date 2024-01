Haimovic: “Allegri e Giuntoli gli artefici della ripresa della Juventus”

Haimovici ha proseguito: "Quando in un gruppo ci sono uomini come in questo caso, inevitabile il rafforzamento del gruppo perché i giocatori si sono sentiti derubati rispetto a qualcosa che avevano conquistato e meritato, cioè il secondo posto. Grandi meriti vanno anche a Giuntoli. Lui è un plus, in generale per la Juve, in particolare per Allegri che finalmente ha accanto un uomo di calcio e di campo, pronto ad intervenire nei momenti difficili. Lo scorso invece Max era costretto a fare tutto”.