Gullit: “De Ligt? La Juventus miglior scuola per lui”

Ruud Gullit, ex centrocampista, ha detto la sua sul trasferimento di De Ligt, parlando anche del campionato di Serie A.

redazionejuvenews

Ruud Gullit, ex calciatore di Milan e Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del Festival dello Sport, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole su De Ligt: "Per lui la Juventus è stata la miglior scuola, potendo giocare con i difensori italiani.E' migliorato molto grazie alla Juve, visto che all'Ajax non si imparano certe cose. Non seguo così tanto bene il campionato italiano. Ho visto però un paio di volte la Juventus non giocare tanto bene. Per anni la Juve ha vinto, adesso ci sono altre squadre che prendono quel posto, è anche giusto. Meglio per il campionato italiano".

Su Maldini: "Non mi aspettavo che potesse fare il dirigente, ma del resto anch'io non avrei mai pensato di diventare un allenatore. Quando Maldini chiama un giocatore, penso che voglia firmare subito. E' importante per il Milan avere uno come lui, sono felice per il club".

Sul Milan: "Ha avuto un periodo di difficoltà, adesso ha fatto una grande stagione con lo scudetto e sono contento di rivederlo anche in Champions League. Milan ha bisogno di fuoriclasse. C'era anche Ibrahimovic, ma sono contento il Milan abbia uno come Leao. Servono giocatori così per aprire le partite quando si è in difficoltà".