Guidolin: “Rivincere non è facile, alla Juve serve il giusto ritmo. Milan primo con merito”

TORINO- Dopo l’ultimo turno di campionato, il Milan si mantiene in vetta alla classifica della Serie A, allungando sull’Inter fermata sul 2-2 dalla Roma all’Olimpico. La Juventus, intanto, grazie al 3-1 rifilato al Sassuolo, si rifà sotto ed è ora al quarto posto solitario in classifica. La lotta scudetto non è mai stata così aperta come in questo momento e, ai microfoni del Corriere della Sera, Francesco Guidolin ne ha parlato in questo modo:

“Il Milan può arrivare fino in fondo all’obiettivo finale, è al primo posto della classifica con pieno merito. La squadra ha superato tutte le avversità che si è trovata davanti e ormai non sorprende più, ha grande compattezza e tanta energia. Juve? Rivincere non è mai facile per nessuno. Non lo è stato lo scorso anno per Sarri, così come non lo è stato prima di lui per Allegri e Conte e non lo sarà neanche per Pirlo. I bianconeri, se riusciranno a trovare il giusto ritmo, hanno la squadra più forte per rosa e per energie mentali. Inter? Anche i nerazzurri sono una squadra forte, Conte è un martello in positivo per i giocatori. La squadra lo segue con attenzione e dover giocare solo in campionato e in Coppa Italia può essere un grande risparmio di energie per l’Inter. Altre squadre? Personalmente mi piace molto la Roma e il modo in cui il tecnico Fonseca la fa giocare, con queste due mezze punte. Penso che i giallorossi possano rimanere in alto. Poi c’è l’Atalanta, per la quale ormai ho finito gli aggettivi. Stanno scalando posizioni a suon di gol e, soprattutto, possono vincere contro qualsiasi avversario”. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> Tutto confermato, Gianluca Di Marzio dà l’annuncio: “Colpo a sorpresa in arrivo, lunedì si chiude!” <<<<