Guidolin: “Secondo me Allegri sarebbe dovuto rimanere alla Juve”

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il commentatore di Dazn Francesco Guidolin ha parlato della prossima Serie A. Chi saranno i favoriti? L'ex centrocampista ha le idee chiare: "Per farsi un’idea più chiara bisogna aspettare la chiusura del mercato: tante cose possono cambiare. Nel frattempo, però, si può dire che sarà una Serie A piena di allenatori di grande livello. Il ritorno alla Juve di Allegri, che è un vincente. Sarebbe dovuto rimanere in bianconero finché non si fosse stufato di vincere, secondo me. Ma capisco anche le logiche delle società che a volte vogliono imboccare percorsi diversi".

Il ritorno di Allegri può essere definita una sorta di retromarcia? "Non parlerei di retromarcia. Successe anche a me all’Udinese di fare bene, di lasciare il club e poi di tornare ottenendo ottimi risultati. La Juve ha provato a cambiare, ma secondo la valutazione dei dirigenti qualcosa non ha funzionato e hanno deciso di affidarsi nuovamente ad Allegri. Con lui la Juve è favorita insieme all’Inter. Le altre sono tutte vicine". E a proposito di Inter: "A me Inzaghi piace molto quando fa il 3-5-1-1 con la mezza punta dietro al centravanti. Inzaghi percorre qualsiasi traiettoria tattica: è un allenatore molto intelligente e preparato. Conte? E' uno straordinario vincente. Ma un po’ di riposo farà bene anche a lui".

Chiosa finale su Roma e Lazio: "Il ritorno di Mourinho è interessante sotto ogni punto di vista. Sono contento del ritorno in Italia di Josè, mi piacerà commentare le sue partite. Si vede che ha voglia di far bene. Sarri ripartirà dalle sue idee, dalla ricerca della vittoria attraverso il bel gioco. Non so se alla Juve abbia dovuto scendere a patti con lo spogliatoio tradendo un po’ le sue idee, ma anche in bianconero a sprazzi ha fatto vedere buone cose. E ha vinto lo scudetto: non dimentichiamolo".