Guidi: “Sentenza sulle plusvalenze Juventus? Inaspettata. Sul ricorso…”

Marco Guidi, giornalista della Gazzetta, ha detto la sua sulla situazione controversa della Juventus, parlando anche del ricorso.

redazionejuvenews

Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole sulla Juve: "Inchiesta plusvalenze? E’ stata inaspettata. Devo dire che su questo filone delle plusvalenze su cui si erano già espressi con il primo e secondo grado l’elemento nuovo erano le intercettazioni, piuttosto che il materiale che aveva già consegnato la Procura Torino. Secondo Chinè e secondo la Procura bastava per riaprire il processo, ma teniamo conto che la riapertura non era scontata. Se andiamo a rivedere il passato sono rari i casi di giustizia sportiva dove sono stati riaperti dei procedimenti. Anche la Juve, da quanto ne so io, pensava a una penalizzazione massima di 3 punti, poi ne sono arrivati oltre quelli chiesti anche dallo stesso Chinè che invece ne voleva 9.

Lo hanno anticipato i legali e lo ha ribadito ieri Scanavino dicendo che ora sicuramente faranno ricorso al Coni. Nei prossimi giorni leggeremo le motivazioni ma il ricorso ci sarà e secondo me ha delle chance di essere accolto dal Collegio, anche se non risolve i problemi in toto perchè come hai detto la Juve ha diversi altri fronti aperti. Quello delle plusvalenze era quello che preoccupava meno la società, ora c’è anche quello sulle manovre stipendi e, fronte che preoccupa molto, si parla a livello sportivo dei mancati introiti della Uefa.

Da quello che mi risulta è un fronte tutt’altro che rassicurante perchè si parla di una Uefa intenzionata a chiedere l’esclusione dalle coppe per non si sa quanto. E ricordiamoci che questo vale dalla stagione successiva alla prima in cui la Juve si qualifica. Se i bianconeri arrivassero noni non si sconterebbe un anno, quindi anche quello complica tutto. Poi a livello personale, perchè ci sono diversi indagati tra cui Agnelli, è un’altra storia. Il fronte penale è diverso da quello sportivo".