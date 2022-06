Gugnali: “Per Di Maria sarebbe meglio fare un biennale, un anno è poco”

Claudio Gugnali, ex allenatore di Angel Di Maria, ha analizzato il possibile trasferimento del Fideo alla Juventus.

redazionejuvenews

Claudio Gugnali, ex vice di Alejandro Sabella, CT dell'Argentina dal 2011 al 2014, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Di Maria, calciatore in procinto di passare alla Juventus. Ecco le sue parole: "Non conosco il suo futuro, per cui non ho idea di quale sarà la sua decisione. Dopo gli anni trascorsi a Parigi, è pronto per una nuova sfida. Se deciderà di accettare l'offerta della Juventus, per me sarà una buona scelta. Se mi aspettavo l'addio dal PSG? In effetti sono rimasto sorpreso, perché ho sempre pensato che potesse continuare con la maglia del PSG. Ha sempre fatto molto bene, così come con la nazionale argentina".

Sul legame con il calciatore: "Ho sempre avuto molto rispetto per lui, perché per me è un grande giocatore. Anche se ormai è trascorso qualche anno dalla Coppa del Mondo giocata in Brasile, ricordo ancora la decisione dello staff medico di non farlo scendere in campo nella finale con la Germania. Ritenevamo non fosse in condizione. L'ho visto piangere e soffrire, ma accettò con grande maturità. Ogni volta gli viene chiesto chi è stato il miglior allenatore, lui risponde Sabella e il suo staff tecnico in cui ho fatto parte anche io. Sono sempre orgoglioso di questo".

Sul contratto, visto che c'è una diversità di vedute tra il Fideo e la Juventus proprio su questo aspetto: "Un anno non basta, per me sarebbe meglio fare un biennale. Ma è solo la mia opinione. la Serie A è un campionato in cui può fare ancora la differenza. Ha vinto dappertutto, potrebbe farlo anche in Italia. Gli voglio bene e provo come dicevo un gran rispetto per Angel. Oltre ad essere un gran giocatore, è soprattutto una gran persona. Sull'addio di Dybala? Per me poteva dare ancora tanto alla Juve, ma bisogna sempre rispettare le scelte del club. Qualsiasi sarà la sua nuova destinazione, Paulo farà molto bene".