Guelpa: “Credo che per Ronaldo sia l’ultimo anno alla Juventus…”

TORINO - Luigi Guelpa, giornalista, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it circa i movimenti di mercato della Juventus nel mercato della prossima estate. Queste le sue parole: "Juve su Donnarumma? Credo che la Juventus dovrà muoversi sul mercato, spendere cifre importanti in altri ruoli. Non tra i pali dove Szczesny non è un portiere da buttare via. La Juventus dovrà lavorare al dopo Ronaldo perché è molto difficile che il portoghese resti un’altra stagione. Qui si apre un capitolo molto interessante: dopo tre stagioni si possono fare già dei bilanci e sono preoccupanti. Ronaldo è stato comprato con lo specifico compito di tentare di vincere la Champions e la Juventus è uscita tre volte su tre. Due campionati li ha vinti, ma li avrebbe vinti probabilmente anche senza CR7. Credo quindi che per Ronaldo sia l’ultimo anno e la Juventus lavorerà per un altro calciatore di grande valore ma non per forza costoso perché in giro di soldi ce ne sono pochi. Il futuro di CR7? Difficile la MLS, c’è la suggestione Real Madrid ma come dodicesimo uomo, non come l’uomo che trascina. Perché il prossimo anno avrà 37 anni e dovrà essere utilizzato in maniera molto più sobria rispetto alle ultime stagioni".