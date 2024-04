Gudmundsson: “Sarò sempre grato al Genoa e ai suoi tifosi”

La Juventus e Cristiano Giuntoli stanno sondando il mercato in vista della prossima stagione, con molti profili che, fino ad oggi, sono stati accostati alla squadra bianconera: per definire i reali obiettivi però, il dirigente aspetterà la fine della stagione, anche per capire chi siederà sulla panchina bianconera il prossimo anno. Intanto uno degli obiettivi della Vecchia Signora, il calciatore del Genoa Albert Gudmundsson, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Secolo XIX, prefigurando il suo addio a fine stagione: "Sarò sempre grato al Genoa e ai suoi tifosi. Continuo a pensare a partita dopo partita, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire tutti. Gilardino ha contato tantissimo, in questi mesi mi ha aiutato tanto a migliorare, a farmi scoprire ed esaltare qualità che ho sempre avuto e che non riuscivo a sfruttare al massimo. Mi ha aiutato soprattutto a capire come essere più decisivo sotto porta".