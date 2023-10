Verso Gubbio-Juve NG, Brambilla: “Sarà una partita complicata”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla in conferenza stampa prima del match contro il Gubbio

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Gubbio , l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha detto: " Giocare tante gare nel giro di pochi giorni ha i suoi pregi e i suoi difetti , nel senso che quando perdi sicuramente scendere subito in campo è importante perchè ci sono voglia di rivalsa , cattiveria agonistica e ancora più determinazione e sono tutte derivanti dalla sconfitta appena incassata.

Di contro, chiaramente, non si ha il tempo per lavorare e questo aspetto è penalizzante, soprattutto per una rosa giovane come la nostra, ma i ragazzi si stanno abituando e sono consapevoli che sarà così per tutta la stagione.