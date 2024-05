Guardalà: “La Juventus vicinissima alla matematica Champions League”

Giovanni Guardalà ha parlato del prossimo impegno in Serie A della Juventus: i bianconeri possono conquistare la matematica per la Champions

In collegamento per Sky Sport, Giovanni Guardalà ha presentato la sfida tra Juventus e Roma dal punto di vista bianconero. Ecco le sue parole: "In caso di vittoria della Juve domani, arriverebbe la matematica del quinto posto perché il distacco sulla Roma sarebbe di 9 punti con 3 partite da giocare e gli scontri diretti a favore. Una volta blindato ciò, la Juve avrebbe poi il focus sul conservare il terzo, provare ad insidiare un Milan che è comunque lontano ma soprattutto giocare la finale di Coppa Italia con la mente più libera, senza avere le tensioni di un altro obiettivo da conquistare".