Guardalà “La Juventus puntava molto su Pogba e Fagioli”

Giovanni Guardalà ha parlato di Paul Pogba e Nicolò Fagioli: la Juventus credeva sino in fondo a questi giocatori per la stagione corrente

In collegamento da Sky Sport, Stefano Guardalà ha parlato delle eventuali prossime mosse di calciomercato della Juventus. L'inviato ha spiegato come il club bianconero sia rimasta scottata dai casi Pogba e Fagioli in quanto giocatori sul quale la società puntava fortemente per la stagione. Ecco le sue parole: "La Juventus ha iniziato questa stagione pensando di avere a disposizione Pogba e Fagioli. Dopo l'anno, diciamo di transizione, di Pogba con i tanti infortuni. Insomma questa estate aveva lavorato e la Juventus puntava su di lui poi è successo quello che è successo. Poi si è aggiunto il problema legato alle scommesse di Fagioli".