Guardala: “Juve secondo i piani. I Bianconeri si esaltano nel difendere”

Giovanni Guardalà ha commentato la vittoria ottenuta dalla Juve contro la Fiorentina: per il giornalista tutto secondo i piani dell'allenatore

Inviato da Sky Sport a Firenze, Giovanni Guardalà ha espresso la sua opinione sul successo della Juventus contro la Fiorentina . Ecco le sue parole: "La Juventus forse ha rinunciato forse troppo presto a fare qualcosa lì davanti. Dopo il gol ha fatto veramente poco, però la sensazione che si ha è che si esalti a difendere in area di rigore, evidentemente si trovare a proprio agio e Allegri è fiducioso è questo. Quindi credo che questo sia un piano gara".

Il giornalista ha proseguito: "Primo gol in Serie A di Fabio Miretti e ieri Allegri aveva detto che doveva segnare e lo ha fatto, e sesta gara senza subire gol per la Juventus che dal 4-2 di Sassuolo non ha più subito gol vincendo cinque partite e pareggiandone una".