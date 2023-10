Guardalà: “Contro la Fiorentina potrebbero giocare Kean e Chiesa”

Giovanni Guardalà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando della probabile formazione contro la Fiorentina.

Giovanni Guardalà, giornalista, ha detto la sua sulla probabile formazione contro la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla Juve: "Vlahovic? L'anno scorso a Firenze non entrò neanche un minuto, non gradì particolarmente, però non giocò per niente quella partita. Giocò a Firenze in Coppa Italia l'hanno prima.

Ha giocato contro la Fiorentina all'Allianz però a Firenze in campionato ancora non ha mai giocato. Io penso che partirà dalla panchina, ma questo non significa che poi non giocherà durante la partita. Perchè è vero Kean ancora non ha segnato però è stato tra i migliori, se non il migliore, contro il Verona e con il Milan.

Quindi lasciarlo fuori in questo momento credo che non sia giusto. Al suo fianco vedo meglio Chiesa, è entrato benissimo contro il Verona. Adesso si sta allenando regolarmente, se non ci saranno intoppi potrebbe essere quella la coppia di attaccanti per la partita di Firenze".

