Guardalà: “Chiesa non sarà convocato con l’Empoli, serve cautela”

Il giornalista, dai microfoni di Sky Sport, ha smorzato gli entusiasmi sul rientro dell'esterno, di cui si era ipotizzata la convocazione

redazionejuvenews

Dopo la vittoria di sabato contro il Torino nel derby della Mole, la Juventus è chiamata a confermarsi venerdì sera contro l'Empoli. Oggi la squadra si è allenata e domani sarà già tempo di vigilia per una sfida che non si può sbagliare. Contro i toscani si era ipotizzata una prima convocazione per Federico Chiesa, che da giorni è rientrato in gruppo.

Dagli studi di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha smorzato gli entusiasmi: "Con Chiesa bisogna andare cauti. Non ci sarà con ogni probabilità, come è stato detto, una convocazione per l'Empoli. Non ci sarà fretta. Verranno organizzato delle amichevoli. Verrà testato. Diciamo che il vero Chiesa, se vogliamo dire così, a pieno regime lo vedremo dopo il mondiale. In questo periodo che va da adesso fino alla pausa per il Mondiale magari lo vedremo in campo per qualche spezzone. Certamente dopo nove mesi abbondanti di stop non si può pensare che Chiesa torni immediatamente quello di prima. Quindi bisogna andare cauti".

L'inviato al seguito dei bianconeri ha detto la sua anche su Vlahovic: "Non si discute, anche se anche lui non ha avuto un rendimento eccellente. Sta facendo il suo dovere, ma può fare di più dal punto di vista della partecipazione al gioco. Col Toro ha fatto meglio, è in crescita. Su di lui la Juve ha investito tanto e non si discute. È uno dei pochi sicuri del posto in squadra".