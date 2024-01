Guardalà: “Contro la Salernitana la Juventus è stata disordinata”

Intervenuto come inviato a Salerno per Salernitana-Juventus, Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, si è espresso sulla prova dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Se analizziamo il girone di andata della Juventus è sicuramente di là delle previsioni. Ma, se dobbiamo analizzare la prestazione di stasera, Allegri sarà deluso. La Juventus ha giocato in maniera disordinata. Ha sbagliato tanto ed è stata una prestazione negativa ma sono altri tre punti certamente fondamentali. Sono quei punti che quando li conquisti in questo modo e soffrendo. Fa riflettere sulla prestazione ma se vinci comunque sono punti pesanti che possono fare la differenza".