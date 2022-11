Grygera: “Nella Juve vedo segnali positivi, potrebbe esserci una svolta”

Zdenek Grygera , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: "Ho visto la sfida contro il Psg e sono emersi molti segnali positivi. C'è anche da dire che nei mesi precedenti sono mancati molti giocatori per infortunio e la loro assenza si è sentita. Contro i francesi hanno fatto un'ottima gara, poi il primo errore lo paghi se affronti campioni di quel calibro. Contro l'Inter sarà molto dura e spero che andrà bene perchè se la Juve dovesse vincere darebbe una svolta al campionato".

Sui ricordi in bianconero: "Ho avuto tanti bei ricordi, ma quello che ho impresso nella mente è stato il mio gol all'Inter. Giocammo in casa e pareggiammo negli ultimi minuti, contro un Inter che poi andò a vincere lo scudetto. Questi ricordi mi resteranno sempre e pensare di aver giocato con campioni come Nedved, Del Piero, Trezeguet o Camoranesi, mi rende orgoglioso".

Su Del Piero: "Sto facendo il dirigente da 7 anni e so cosa vuol dire essere in una società. Conosco Alex molto bene, ho giocato con lui 3 anni e siamo amici. E' stato un campione, non so in futuro cosa deciderà di fare. Mi sento spesso con Pavel, ma non parlo delle nostre cose".