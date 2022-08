Gruppo San Marco 1988: “Coloriamo di bianconero il secondo anello”

Lo storico gruppo del tifo organizzato, attraverso un comunicato sui propri profili social, ha dato istruzioni su come supportare la squadra

redazionejuvenews

Domani la Juventusospiterà all'Allianz Stadium la Romadi José Mourinho, in una sfida che vale già molto per il prosieguo del campionato. La squadra bianconera infatti è reduce dalla prova negativa di Marassi contro la Sampdoria, in cui ha portato a casa uno 0-0 deludente. Poco gioco e poche occasioni create, in una gara che ha segnato un passo indietro rispetto all'ottimo avvio con la vittoria della prima giornata contro il Sassuolo. La partita contro i giallorossi sarà il primo big match della stagione e sarà un banco di prova da non fallire per ripartire dopo il passo falso di Genova.

I bianconeri vorranno ritrovarsi tra le mura amiche, che contro la Roma sono sempre state un fortino praticamente inespugnabile. L'unica vittoria giallorossa allo Stadium è quella della stagione 2019-20, per 3-1, in una gara di fine campionato in cui le squadre non avevano più nulla da chiedere al campionato e avevano schierato molti giocatori di secondo piano. Per il resto la squadra capitolina ha sempre perso nello stadio bianconero. Nella scorsa stagione il successo era stato firmato da un gol di Moise Kean, mentre la Roma aveva fallito un calcio di rigore con Jordan Veretout ipnotizzato da Wojciech Szczesny.

Allo Stadium ci sarà una grande atmosfera e anche il tifo organizzato è pronto a spingere la squadra. Sui propri canali social, il Gruppo San Marco 1988 ha fornito le istruzioni per sostenere la Juve domani: "Mille bandiere intorno a noi. Per la sfida contro la Roma, il gruppo SAN MARCO 1988 intende colorare di bianconero tutto il secondo anello, per tutti i 90'! Per la riuscita della coreografia permanente invitiamo tutti i ragazzi che affolleranno il settore ad indossare una maglia bianca o nera e a portare con sé una sciarpa e una bandiera (che non siano riferite a club o gruppi organizzati)!

La Vecchia Signora ha bisogno del dodicesimo uomo in campo e siamo tutti chiamati a fare la nostra parte

per le bandiera di misura <= a 1,50 x 1 non v'è bisogno di alcuna autorizzazione.

SAN MARCO 1988".