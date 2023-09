Grosso: “Inter favorita, Juventus grande rivale perchè senza coppe”

La Juventus ha iniziato con due vittorie ed un pareggio la nuova Serie A, arrivando alla sosta al secondo posto in classifica con 7 punti , dietro ad Inter e Milan a punteggio pieno. Alla ripresa i bianconeri se la vedranno con la Lazio di Maurizio Sarri , che arriverà ospite all'Allianz Stadium per il primo big match stagionale dei bianconeri.

L'ex giocatore della Vecchia Signora Fabio Grosso , ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato dei bianconeri e del campionato italiano: " L'Inter è forte, è partita a punteggio pieno e sicuramente è una delle favorite . Il punto di forza è la completezza della rosa. In estate ha cambiato tanto, ma ora Inzaghi ha alternative e cambi da spendere a partita in corso".

"Le rivali dei nerazzurri? Milan, Napoli e Juventus. I rossoneri per freschezza e mercato, gli azzurri per la continuità e i bianconeri perché non hanno le coppe. Poi potrebbero esserci delle sorprese come successo anno scorso con la squadra di Spalletti, che è diventata campione d'Italia malgrado i pronostici che c'erano ad inizio stagione".