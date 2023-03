Grifo: “Il risultato è ancora in bilico, all’andata Allianz decisivo”

Vincenzo Grifo, calciatore del Friburgo, ha detto la sua sulla sfida di ritorno tra i tedeschi e la Juventus.

redazionejuvenews

Vincenzo Grifo, calciatore del Friburgo, ha detto la sua sulla sfida con i bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "La Juve ci ha dimostrato il suo valore nel match di andata, è una grande squadra ed è composta da ottimi giocatori come Di Maria. C'è molto rispetto per il nostro avversario, ma giochiamo in casa e i tifosi saranno dalla nostra parte. La loro spinta potrà farci segnare almeno un gol.

A Torino sapevamo della difficoltà della partita, l'Allianz poi ha spinto davvero tanto la Juve a far bene. E' una squadra, poi, con tante qualità, volevamo evitare i loro contropiedi e la nostra intenzione era quella di non prendere tanti gol. Per noi è stato importante non riuscirci, il risultato è ancora in bilico e con un gol riporteremo il parziale sullo 0-0. Ce la metteremo tutta.

Sicuramente osserveranno l'andamento del match, per noi il loro atteggiamento offensivo potrebbe essere un vantaggio per via degli spazi che potrebbero concedere. Le squadre italiane sono tatticamente molto brave a difendere, poi la Juve è esperta e conosce questo tipo di incontri. Non dovremo aver paura di rischiare, specialmente davanti ai nostri supporters. Di Maria è un grande giocatore, un campione del mondo, fa la differenza e la sua carriera parla per lui. Prende palla, la gioca, la smista, a volte è il regista del centrocampo. C'è tanto rispetto, oltre ad un grande stimolo di affrontare un campione del genere, ma vogliamo vincere questa partita".