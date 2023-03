Grifo avverte: “Faremo il massimo, io mi sento bene e voglio farlo vedere”

L'attaccante del Friburgo ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, del match di contro i bianconeri, tra cui ci sono molti compagni in Azzurro

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta contro la Roma in campionato, la Juventussi riaffaccia in Europa. Questa sera la squadra bianconera affronterà il Friburgo all'Allianz Stadium, nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Tra le fila dei tedeschi c'è anche Vincenzo Grifo. Nato in Germania, da genitori italiani, l'attaccante del Friburgo negli ultimi anni è entrato a far parte del giro della Nazionale di Mancini, grazie alle ottime prestazioni con il suo club in Bundesliga.

Grifo, in vista della sfida contro i bianconeri, a rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sul modo di giocare della sua squadra: "Abbiamo le nostre filosofie, sappiamo dove siamo forti e dove non lo siamo. Negli ultimi tempi abbiamo cambiato molto, abbiamo giocato con il 3-5-2 e anche con il 4-4-2. Il mister ci prepara bene. Non è ancora molto sicuro su come giocheremo, ma noi faremo il massimo".

Alla domanda se la difesa bianconera debba temerlo, ha risposto: "No, sicuramente no. Ho molti amici come Leo Bonucci, Chiesa, Miretti, Fagioli, Kean. So che giocatori sono, sono bravi, con tanta qualità individuale".

Infine un messaggio in vista del match: "Dobbiamo essere una squadra unita. Io mi sento abbastanza bene e in forma, spero di farlo vedere".