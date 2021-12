Il Gremio retrocede, futuro in bilico per Douglas Costa

L'ex calciatore bianconero trasferitosi in Brasile è retrocesso con la sua squadra, il Gremio, con l'avventura nel suo paese d'origine che potrebbe essere al capolinea

Il calciatore della Juventus in prestito al Gremio Douglas Costa , ha finito nel peggiore dei modi la sua avventura nel paese che gli ha dato i natali. La squadra brasiliana è retrocessa dopo l'ultima partita disputata e il prossimo anno dovrà disputare la Serie B: con 21 presenze e 2 reti nella sua avventura Douglas Costa ora dovrà decidere cosa fare, con il contratto con la Juventus che scade a fine stagione , e con il giocatore che potrebbe tornare a Torino da separato in casa per trovare una nuova sistemazione.

Le cose per l'ex numero 11 bianconero non andavano comunque tanto bene, tanto che i tifosi si sono scagliati contro di lui dopo la retrocessione, tacciandolo come uno dei principali colpevoli: Douglas Costa ci ha messo del suo, visto quanto successo a due giorni dal match disputato l'altro ieri. I brasiliano infatti aveva chiesto lunedì 6 un permesso ufficiale alla società per il giorno successivo, martedì 7 con rientro fissato alla mattina di mercoledì 8, per festeggiare le nozze con la sua compagna. Il club avrebbe negato al giocatore il permesso, e il brasiliano non avrebbe gradito il rifiuto, facendo sparire dai suoi social tutte le foto che lo ritraevano con la maglia del Gremio. Lui e la compagna avevano pianificato di sposarsi all'inizio di giugno, ma erano stati costretti a posticipare il matrimonio a causa di una nuova ondata di Covid-19 che aveva travolto il Paese. A luglio le nozze erano state celebrate con una cerimonia riservata a pochi intimi a Punta Cana, in Repubblica Dominicana, rimandando la festa per la fine dell'anno.